Neanche il tempo di sorridere per i tre punti vitali conquistati nello scontro salvezza con la Cremonese che per la Fiorentina è già tempo di pensare ai prossimi due impegni ravvicinati. Come ha sottolineato Rolando Mandragora, parlando ai canali ufficiali del club gigliato: "Siamo contenti di questa prestazione, ora abbiamo pochi giorni per recuperare. Giovedì c'è la Conference League (ritorno vs Rakow, ndr), domenica una gara difficile contro l'Inter. Facciamo un carico di energie e proiettiamoci a queste due partite", le parole del centrocampista.