Intervistato da Radio Firenze Viola, l’ex portiere Sebastien Frey è stato interpellato a proposito del match di domenica prossima al Franchi tra le sue due ex squadre: “L’Inter è la squadra favorita per lo scudetto, è una squadra che vincerà lo scudetto, la Fiorentina deve giocare senza paura, contro l’Inter non sono quelli i punti fondamentali, la Fiorentina deve essere coraggiosa con la mente libera e cercare di mettere in difficoltà l’Inter, se dovesse fare risultato, sarei la persona più felice di questo mondo. Ma non è la diretta concorrente. De Gea e Sommer sono nell’occhio del ciclone, sarà una sfida tra due grandi portieri, David ha tutto il mio rispetto, però quando le cose vanno male fai veloce a farti trascinare nel vortice, ora deve dare qualcosa in più a livello psicologico, deve trasmettere la sua esperienza a questi ragazzi, la fiorentina ha buoni giocatori ma è una squadra fragile deve togliersi questo stress, perché con lo stress fanno molta fatica”.