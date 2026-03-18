Il Benfica non vuole accontentarsi della semifinale di Youth League conquistata a Interello battendo l'Inter Primavera 3-2. A dirlo è Vitor Vinha, tecnico dei portoghesi, parlando a BTV: "A Losanna sarà dura perché affronteremo subito una squadra molto difficile (il Club Brugge, ndr), fisica, con grande abilità tecnica e forte nelle transizioni - le sue parole -. Siamo il Benfica, vogliamo di più. I giocatori possono fare di più. Andremo alla ricerca di altro. Sfrutteremo questo momento. È qualcosa di molto importante per il nostro club. Per noi è fantastico, faccio i complimenti ai giocatori".

Parlando della gara di Milano, Vinha ha aggiunto: "I giocatori sono stati fantastici e coraggiosi, solo una squadra fortissima e con una grande forza mentale poteva vincere qui. La partita è iniziata in salita, si capiva che sarebbe stata complicata, ma alla fine abbiamo avuto la meglio. L'Inter ha approfittato di un nostro errore. Alla fine abbiamo sofferto, c'era emozione. Ma tutto si è risolto per il meglio".