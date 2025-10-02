Intervistato da L’Unione Sarda, l'ex cagliaritano oggi all'Atletico San Luis, Joao Pedro ha parlato della sua nostalgia per l'Italia e per la Sardegna, sentimento scaturito dal match tra la sua ex squadra e l'Inter: "Mi manca l’Italia, mi manca vivere in Italia. Sabato scorso eravamo in ritiro e in tv davano Cagliari-Inter. Non vedevo una partita del Cagliari o del campionato italiano da tanto tempo, mi è venuta una nostalgia… Anche se a casa nostra si respira l’Italia più che il Brasile. La cucina di Alessandra è italiana, i miei figli sono italiani. Quanto mi manca l’Italia. Ma prima o poi ci tornerò a vivere" ha detto.