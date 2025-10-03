Tutti a disposizione, tranne ovviamente Thuram: come riferisce il Corsport, l’attaccante francese ha già iniziato le terapie per smaltire prima possibile il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. In vista della Cremonese, non è previsto ritiro: la squadra si ritroverà domattina per colazione, come ormai d’abitudine nel nuovo corso.

Rispetto allo Slavia Praga, riecco dal 1' Akanji, Barella e Mkhitaryan. Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Bastoni, mentre in attacco ci sarà Bonny con Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

