Arrigo Sacchi si è detto entusiasta per le vittorie ottenute in campo europeo da Inter e Atalanta nel secondo turno della League Phase della Champions League. Parlando nella specifico del 3-0 imposto dai nerazzurri di Milano allo Slavia Praga, l'ex allenatore del Milan ha spiegato cosa lo ha convinto in particolare: "La squadra Chivu ha giocato bene e, finalmente, si comincia a vedere qualcosa di nuovo anche a livello tattico: un maggiore pressing offensivo e una volontà marcata di dominare il campo", ha detto in esclusiva a Gazzetta.it.