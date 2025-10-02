INTER 24/7 sbarca su Rakuten TV. Dopo il lancio del nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) interamente dedicato al mondo nerazzurro, arriva un altro annuncio importante sul progetto del club meneghino.

"Siamo entusiasti di annunciare il lancio di INTER 24/7 su Rakuten TV in tutta Europa - si legge sul profilo LinkedIn della piattaforma europea di streaming video on demand -. A partire da oggi, i fan possono accedere al mondo di FC Internazionale Milano: dalle storie dietro le quinte e le interviste ai giocatori, fino ai momenti storici e indimenticabili. L'operazione avvicina ancora di più la passione nerazzurra ai tifosi di tutta Europa, il tutto gratuitamente, in qualsiasi momento, anche su Rakuten TV".