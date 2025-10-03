Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione 'Un calcio alla radio', è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore e oggi procuratore, che ha detto la sua sul campionato attuale e sulle due squadre che, secondo lui, sono in pole position per la corsa al titolo: “Inter e Napoli sono le squadre più accreditate: due società molto forti e rose ampie. Anche la società ha un ruolo decisivo, e questi sono club di altissimo livello.”

Ven 03 ottobre 2025 alle 17:56
Christian Liotta
