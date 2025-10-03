Il passaggio della delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan da parte del Comune di Milano ha come primo effetto le dimissioni del consigliere comunale Carlo Monguzzi da presidente della commissione Ambiente e Mobilità. "È impossibile in queste condizioni poter lavorare al servizio delle istituzioni e dei cittadini – spiega in una nota Monguzzi –. Provo profonda tristezza perché in tanti anni di presidenza sono sempre riuscito a dare voce a comitati e cittadini che altrimenti non sarebbero stati ascoltati. Ma lo strappo dell’altra notte fatto da una parte della maggioranza è stato micidiale ed è arrivata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno e ha reciso ogni possibile sintonia".

Monguzzi prosegue: "Salva Milano, San Siro, tagliola contro i nostri emendamenti per approvare la delibera in fretta, e il cinico ricorso all’aiuto di Forza Italia. Stanno regalando la città alla destra: io cercherò in tutti i modi di impedirlo. Bisogna tornare agli impegni e alle promesse della campagna elettorale, abbiamo tradito la fiducia degli elettori".