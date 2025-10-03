Impossibile per Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, non tornare sul grave infortunio che ha messo fuorigioco forse per tutta la stagione Andrea Belotti, rimediato durante la partita con l'Inter. Alla vigilia della trasferta di Udine, il tecnico rossoblu spiega: "L'infortunio di Andrea ha messo del pepe sulla sconfitta con l'Inter. Dispiace perché abbiamo perso un guerriero, ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari, che va avanti sempre. Voglio che la squadra si rialzi subito, sono convinto che la squadra abbia preso una bella botta, ma fa parte del gioco".

Sono circolate alcune voci che vedono il Cagliari pronto a ingaggiare Mario Balotelli per sopperire all'assenza del Gallo, ma Pisacane glissa: "Non mi soffermerei tanto su quello che si sente o legge in rete. Penso sia una domanda da rivolgere al direttore Guido Angelozzi".