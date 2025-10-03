È arrivato anche il comunicato di conferma da parte dell'Atletico Madrid in merito al test amichevole organizzato per venerdì prossimo a Bengasi, in Libia, contro l'Inter. Nella loro nota i Colchoneros spiegano quali saranno i pro del test con gli uomini di Cristian Chivu: "Questo match permetterà ai giocatori non convocati in nazionale di mantenere il ritmo agonistico e di continuare la preparazione per le prossime partite ufficiali".

Il club iberico chiosa: "Affronteremo di nuovo l'Inter in UEFA Champions League quest'anno, in una partita che promette di essere emozionante quanto la precedente. Prima del grande scontro europeo, questa amichevole servirà come un buon test per valutare la forza della squadra e mantenere il suo spirito competitivo durante la sosta per le nazionali.