L'Inter ha dato il via alla stagione con un incontro dedicato alla propria 'famiglia' di partner in un evento "Partner Kick-Off" a cui ha partecipato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer nerazzurro, insieme ai rappresentanti delle realtà che hanno deciso di sposare il percorso del club, rafforzando un ecosistema fondato su fiducia, innovazione e reciproco supporto.

L’appuntamento è stato il primo di una serie di momenti pensati per favorire networking, stimolare sinergie e consolidare i legami esistenti. In questo contesto, Inter conferma la volontà di creare occasioni di dialogo e crescita condivisa con i Partner.

Durante la serata, alcuni Partner dei settori food & beverage hanno contribuito con le proprie eccellenze, offrendo prodotti per l’evento. Spazio anche per un momento gastronomico unico che è stato affidato allo chef della prima Squadra, protagonista di uno show cooking dedicato agli ospiti. Presente all'evento anche la legend nerazzurra Fabio Galante. Con questo primo incontro, Inter lancia ufficialmente un percorso di relazioni, opportunità e stimoli, confermando la capacità del Club di attrarre e valorizzare Partner che condividono valori e visione nerazzurra.