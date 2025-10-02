La Cremonese si è ritrovata oggi alle 9, per poi scendere in campo alle 10.30, al Centro Sportivo 'Giovanni Arvedi', per l'allenamento fissato a due giorni dalla gara di campionato contro l'Inter. La sessione, poi, è proseguita con una serie di rondos, lavoro tattico ed esercitazioni sulle soluzioni offensive. Domani è prevista una rifinitura alle ore 10.30.