Tocca a Bonny. Anche il Corriere dello Sport vede il francese con Lautaro in campo dal 1' domani contro la Cremonese. L'assenza prolungata di Thuram - secondo il quotidiano - spingerà Chivu a dare ancora maggiore spazio a Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. "L’incidente di percorso del francese rappresenta per entrambi, animati dalla smania di affermarsi in nerazzurro, una grande opportunità: dimostrare al loro allenatore di essere pronti per reggere il peso di una determinata responsabilità. Hanno già avuto minuti a disposizione per mettersi in mostra, seppur all’interno di un percorso graduale, fatto di rotazioni e scelte mirate per portarli a esprimersi al meglio", si legge.

Adesso arriva la "macchina della verità", come la chiama il CdS. Il campo. E la pressione aumenterà, considerando pure che lo stesso Lautaro, causa doppia amichevole dell'Argentina, tornerà solo a ridosso dell'impegno di Roma con i giallorossi (18 ottobre). Insomma, ci sarà bisogno di entrambi, con Chivu che spera di poter di nuovo contare su Thuram per la gara del Maradona del 25 ottobre. Un incrocio, peraltro, che fa tornare alla memoria intrecci di mercato: andando forte su Bonny, l'Inter decise di abbandonare la pista Hojlund, che poi si accasò proprio alla corte di Conte...