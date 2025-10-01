Jindřich Stanek, portiere dello Slavia Praga, parla a Nova Sport della partita persa a San Siro contro l'Inter, anche a causa di un suo grave errore in impostazione nel primo tempo.
"Durante l'intervallo eravamo consapevoli di essere stati troppo rispettosi, ci è mancato coraggio nel primo tempo. Non siamo stati noi, il secondo tempo è stato migliore da parte nostra", dice l'estremo difensore.
Sezione: L'avversario / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 12:28
Autore: FcInterNews Redazione
