L'Inter tornerà in campo domani alle 18.00 per affrontare al Meazza la Cremonese nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie AInter-Cremonese, a cui i nerazzurri arrivano dopo quattro successi consecutivi in tutte le competizioni, sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn, attraverso l'app su smart tv o sui dispositivi mobili (Pc, smartphone e tablet).

Sezione: News / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
