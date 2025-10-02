Il Mondiale per Club FIFA 2029 potrebbe vivere una svolta significativa con l’abolizione dell’attuale vincolo che limita a due le squadre ammesse per ogni nazione, salvo che abbiano vinto una competizione continentale negli ultimi quattro anni. Una modifica che permetterebbe, ad esempio, la presenza contemporanea di club come Barcellona, Liverpool e Napoli, esclusi nell’edizione 2025 nonostante il loro valore.

Secondo quanto riportato dal The Times, la FIFA sarebbe pronta ad alzare il tetto a tre club per nazione, con il sostegno della UEFA di Aleksander Ceferin. L’obiettivo è garantire un torneo che rappresenti davvero le migliori squadre al mondo, evitando esclusioni che ne minano la credibilità sportiva.

Parallelamente, resta sul tavolo l’ipotesi di ampliare il format fino a 48 partecipanti. La UEFA, tuttavia, è contraria a un allargamento e, soprattutto, a un cambio di cadenza da quadriennale a biennale, che rischierebbe di ridurre l’appeal e i ricavi della Champions League. Più favorevole appare invece l’ECA, l’associazione dei club europei presieduta da Nasser Al-Khelaifi, che vede nell’espansione un’opportunità di maggiore visibilità e introiti.

Il Consiglio FIFA, convocato per oggi, rappresenterà il primo momento ufficiale di confronto, anche se non sono attese decisioni definitive. Gianni Infantino, forte del consenso raccolto al di fuori dell’Europa, punta a costruire un compromesso che soddisfi i club senza penalizzare le federazioni. Il Mondiale per Club 2029 si prepara così a diventare un torneo sempre più centrale nello scenario calcistico globale.