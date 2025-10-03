La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha escluso la possibilità che a San Siro possano coesistere due stadi vicini, come proposto da Ignazio La Russa. "È una suggestione che crea confusione nel dibattito, mentre ora serve un impegno chiaro e concreto per proseguire il percorso appena iniziato. Chiedo al presidente La Russa se pensa davvero che Inter e Milan siano interessati ad avere due stadi vicini. Dubito che il futuro sindaco potrà convincere le squadre a pensare a una soluzione di questo tipo".

Differente la risposta sulla ristrutturazione, una via che non verrà comunque percorsa. "La manifestazione di interesse della scorsa primavera prevedeva anche l’ipotesi di ristrutturare il Meazza: non si è fatto avanti nessuno. Il Meazza, comunque, non verrà cancellato del tutto. Quando potremo vedere i progetti per l’area potremo anche valutare – e spero apprezzare – la bravura e la creatività degli architetti e delle squadre, che oggi sono chiamati a essere all’altezza delle aspettative che hanno fatto nascere. Rendere omaggio alle vestigia del Meazza sarà importante per tutti. Per chi, milanista o interista, ha oggi un pezzo di cuore a San Siro. E anche per molti altri".

"Sono soddisfatta di questo primo passaggio. Ma siamo solo all’inizio - prosegue Scavuzzo -. È stato un percorso impegnativo. Ho iniziato ad affrontare il dossier a inizio agosto promuovendo incontri per dare spazio ai tanti che avevano osservazioni, preoccupazioni, richieste di attenzione. Gli ottimisti hanno già buttato il cuore oltre l’ostacolo, io sono più cauta e continuo a lavorare facendo un passo alla volta. Le squadre sono al tavolo, il Comune continuerà a essere esigente rispetto agli impegni".