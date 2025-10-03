Le apparizioni di Davide Frattesi, anche quest'anno, sono state finora pochissime: 72' complessivi, nessuna presenza da titolare. Meno di quanto mediamente aveva fatto nei due anni con Inzaghi a questo punto del campionato. "Colpa" di un ritardo di condizione per l'operazione di ernia, poi di problemi allo stomaco.

Chivu, in estate, ha fatto capire a Frattesi che lo considerava centrale nel progetto, illustrandogli un 3-4-2-1 in cui sarebbe stato fondamentale come assaltatore. Se non fosse che poi il tecnico è tornato al 3-5-2 e per ora Frattesi è rimasto ai margini. Ora rischia di vedersi nuovamente chiuso, perché Barella e Mkhitaryan sono punti fermi, Sucic sta diventando un titolare aggiunto e a Chivu non dispiace nemmeno Zielinski. Frattesi spera che domani arrivi finalmente la sua occasione. Potrebbe essere così se il tecnico decidesse di far rifiatare Calhanoglu, inserendo Barella da regista e lasciando quindi lo spazio libero da interno. Più probabilmente, però, Frattesi sarà di nuovo in panchina.