Solo la prossima settimana, dopo 7-8 giorni di lavoro specifico, si saprà con certezza con quando Thuram potrà nuovamente essere a disposizione di Cristian Chivu per la sua Inter. Il ragazzo chiaramente proverà a essere abile e arruolabile contro la Roma (anche se pare molto difficile), ma potrebbe anche volerci più tempo per il suo ritorno sul verde. Questo perché sostanzialmente dipende il grado di infortunio, il come il ragazzo risponda sul campo, determinati variabili analizzabili con cognizione di causa solo durante il percorso intrapreso dalle scorse ore.

Mi fa sorridere poi che gli stessi che avevano subito assicurato che sarebbe tornato sicuramente dopo la nazionale (magari anche adducendo un forfait ad hoc per restare a Milano e saltare gli impegni dei transalpini) - per ottenere due likes in più – adesso invece scrivano che lo stop potrebbe essere peggiore del previsto e che tutto sommato qualora ci fosse a Napoli andrebbe più che bene. Certo, se scrivi ogni giorno scrivi che domani pioverà, prima o poi ci prenderei. Ci sono tempistiche precise che dipendono da una moltitudine di fattori, quindi come non aveva senso minimizzare prima, non ha senso ora dare certezze peggiori. Si possono fare sicuramente delle ipotesi (che è diverso dal dire tutto il contrario di tutto). Ma aspettiamo gli aggiornamenti, insomma.

In ogni caso molto probabilmente sarà l’occasione perfetta per capire se la società ha fatto bene a restare con quattro attaccanti in rosa, senza prendere un quinto elemento (per me no, ma ora avremo la prova del nove). E chi tra Pio e Bonny è più avanti nel percorso di crescita. Contro la Cremonese, che non ha ancora perso, i tre punti sono fondamentali per chiudere al meglio questo ciclo di partite e prepararsi nel miglior modo a quello successivo, quando arriveranno in campionato – una dietro l’altra – prove su prove per i ragazzi nerazzurri. Valide non solo per i giovani, ma per tutti. Perché alla fine se Bonny e Pio segnassero a raffica, ma l’Inter non ottenesse punti, non servirebbe a nulla.