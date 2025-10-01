La Cremonese prosegue la preparazione verso l'Inter. Oggi i grigiorossi si sono allenati al Centro Sportivo Giovanni Arvedi in vista dell'appuntamento di sabato sera a San Siro: al termine dell’attivazione fisica, i ragazzi di Davide Nicola si sono concentrati su rondo e lavoro tattico per poi dedicarsi in chiusura ad una partitella in famiglia. Domani è in programma un'altra seduta mattutina alle ore 10.30.