Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, ha diramato la sua lista dei convocati per le sfide di giovedì 10 ottobre allo stadio Dino Manuzzi di Cesena contro la Svezia e quella contro l’Armenia di lunedì 14 ottobre al Giovanni Zini di Cremona, valide per la qualificazione agli Europei del 2027. La grande novità è rappresentata dalla prima chiamata per l'attaccante del Lecce, Francesco Camarda, un onore condiviso con i difensori Nicolò Fortini (Fiorentina) e Alessandro Dellavalle (Modena), e i centrocampisti Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen) e Alphadjo Cissé (Catanzaro).

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana)-

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari)

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria)