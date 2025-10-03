Dopo la tre giorni di coppe europee con gli impegni in Champions, Europa e Conference League, il season ranking vede attualmente in testa il Portogallo (4 squadre su 5 ancora in corsa e 6.800 punti) davanti a Inghilterra (9 su 9 e 6.722) e Danimarca (2 su 4 e 6.625 punti).

L'Italia è attualmente ottava a 5.857 punti, pur avendo conservato ancora le sue sette partecipanti. Ha per ora davanti, oltre alle nazioni sul podio, anche Polonia, Cipro, Germania e Spagna. Il season ranking, come noto, consente alle prime due classificate di poter schierare una formazione in più nella Champions League dell'anno successivo.