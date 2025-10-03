All'improvviso è arrivata per Carlos Augusto la convocazione del Brasile da parte di Carlo Ancelotti. L'interista da giugno non rientrava nel giro dei convocati verdeoro, ma il fresco ct ha deciso di chiamarlo per le amichevoli con Corea del Sud (venerdì 10 a Seul) e il Giappone (martedì 14 a Tokyo).
"La grande soddisfazione è una conseguenza diretta del rendimento. Quasi impeccabile, finora, è stata la stagione di Carlos Augusto che infatti ha meritato di essere richiamato in Nazionale - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Carlo Ancelotti, che conosce piuttosto bene il calcio italiano, lo ha convocato nel Brasile (lo aveva già fatto a giugno per poi scartarlo a settembre). Carlos Augusto l’ha meritata proprio grazie alla duttilità: sotto la gestione Chivu ha giocato già tre partite da titolare ed è stato uno dei migliori in campo contro il Sassuolo proprio giocando da centrale difensivo. Nell’Inter è uno dei calciatori che più hanno beneficiato del cambio di allenatore".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
