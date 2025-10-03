Ospite sulla pagina Instagram 'Lottomatica.sport', Alessandro Nesta ha passato in rassegna alcuni attaccanti top del passato e del presente rispondendo alla domanda 'è marcabile o no?'. Parlando di Lautaro Martinez, l'ex difensore del Milan ha risposto così: "Tosto, però lo marco'. Raccontando le doti di Ronaldo il Fenomeno, Nesta ha spiegato onestamente le difficoltà che ha avuto quando lo ha incrociato in carriera: "Non l'ho preso, una sera mi ha fatto la testa come un pallone. Quando è in serata, questo non lo prendi".