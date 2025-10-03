Ospite sulla pagina Instagram 'Lottomatica.sport', Alessandro Nesta ha passato in rassegna alcuni attaccanti top del passato e del presente rispondendo alla domanda 'è marcabile o no?'. Parlando di Lautaro Martinez, l'ex difensore del Milan ha risposto così: "Tosto, però lo marco'. Raccontando le doti di Ronaldo il Fenomeno, Nesta ha spiegato onestamente le difficoltà che ha avuto quando lo ha incrociato in carriera: "Non l'ho preso, una sera mi ha fatto la testa come un pallone. Quando è in serata, questo non lo prendi".
Sezione: News / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 15:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
La Russa suggerisce: "Futuro di San Siro? A Milano ci sono l'Alcione, l'Inter U23, il Milan Futuro, le squadre femminili"
Frecciata De Santis: "Fino al 2006 classe arbitrale di tutto rispetto. Oggi il livello si è molto abbassato"
Nesta: "Lautaro tosto, ma avrei potuto marcarlo. Ronaldo? Imprendibile, una sera mi ha fatto una testa come un pallone"
La Russa: "Si ridiscuterà della opportunità di abbattere San Siro. Milan di Allegri? Un interista non può aver paura"
Altre notizie
Venerdì 03 ott
- 18:39 Inter-Slavia Praga, Lautaro è ancora il migliore. Podio di qualità
- 18:25 La Russa suggerisce: "Futuro di San Siro? A Milano ci sono l'Alcione, l'Inter U23, il Milan Futuro, le squadre femminili"
- 18:10 Sky - Inter-Cremonese, Bonny al fianco di Lautaro. Possibile panchina per Bastoni: la probabile formazione
- 17:56 Damiani: "Inter e Napoli le più accreditate per lo Scudetto, società forti e rose ampie"
- 17:47 Inter-Atletico Madrid, anticipo di Champions League in Libia: accordo per un'amichevole a Bengasi il 10 ottobre
- 17:41 Cagliari, Pisacane: "L'infortunio di Belotti non ci scalfirà. Balotelli? Va chiesto ad Angelozzi"
- 17:28 L'elogio di Chivu per Bonny: "Gli voglio bene, è felice anche di giocare 2 minuti. Avrà una chance dall'inizio"
- 17:13 Pochi gol dai centrocampisti, ma a Chivu interessano altri aspetti
- 16:59 Frecciata De Santis: "Fino al 2006 classe arbitrale di tutto rispetto. Oggi il livello si è molto abbassato"
- 16:45 Qui Cremonese - Sono 23 i giocatori convocati da Nicola per l'Inter: fuori Audero e Terracciano
- 16:30 Ciccarelli: "La Curva Nord sicuramente non tornerà per Inter-Cremonese. Incrociamo le dita, posso dire che..."
- 16:16 Cremonese imbattuta dopo cinque giornate di campionato: a una neopromossa non capitava dal 2012-13
- 16:02 Sky - Dybala in gruppo: probabile convocazione per Fiorentina-Roma. Dopo la sosta c'è l'Inter
- 15:48 Turchia, tre 'italiani' nella lista dei convocati di Montella. C'è anche Calhanoglu
- 15:35 Vanhaezebrouck convinto da Stankovic: "Non uscirà più dai titolari del Club Brugge. E l'Inter lo riscatterà"
- 15:21 Chivu non si sbilancia sull'11 titolare: vuole 'giocatori incazzati'. E svela quando comunica la formazione alla squadra
- 15:07 Nesta: "Lautaro tosto, ma avrei potuto marcarlo. Ronaldo? Imprendibile, una sera mi ha fatto una testa come un pallone"
- 14:52 Cremonese, ottobre è il mese di Nicola: 1,44 punti di media a partita in carriera
- 14:38 La Russa: "Si ridiscuterà della opportunità di abbattere San Siro. Milan di Allegri? Un interista non può aver paura"
- 14:24 Cremonese, Nicola: "Vardy e Sarmiento ci saranno contro l'Inter, Audero no. Dobbiamo ribaltare la visione"
- 14:15 Chivu: "Per Thuram infortunio non gravissimo. Chi giocherà con Lautaro? Ho già deciso al 90%. Bonny e Diouf..."
- 14:09 SM - L'Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a Chivu
- 13:54 Zielinski, la chiamata della Polonia dopo la prima titolarità con l'Inter: il centrocampista convocato da Urban
- 13:40 Stankovic in evidenza nel Bruges: arriva la prima convocazione con la Nazionale maggiore serba
- 13:26 Retroscena Akliouche: gradimento dell'Inter, ma cifra lontana dal calcio italiano
- 13:13 Italia, Gattuso conferma il 'blocco Inter' per sfidare Estonia e Israele: seconda chiamata per Pio Esposito
- 12:58 I Paesi Bassi sfidano Malta e Finlandia: De Vrij e Dumfries tra i 24 convocati di Ronald Koeman
- 12:44 Corsera - Altezze, acustica e posti coperti del nuovo San Siro: tutti i punti fermi del progetto di Milan e Inter
- 12:30 Inter 'fabbrica del gol': dopo cinque giornate ha il miglior attacco in Serie A con otto marcatori diversi
- 12:14 videoCampioni del mondo interisti: Michieletto e Romanò come Lautaro e Thuram
- 12:00 'Partner Kick-off', l'Inter ha inaugurato la stagione con la propria famiglia di partner: anche Galante all'evento
- 11:45 Doppio impegno contro la Scozia, due nerazzurri convocati nell'Italia U19
- 11:30 Tardelli: "Inter, buone notizie: ha avuto ragione Chivu. C'è solo un neo"
- 11:16 Mkhitaryan presenta il suo libro 'La mia vita sempre al centro': "Non si parla solo di calcio, è uno stimolo per raggiungere i vostri sogni"
- 11:02 Inter-Cremonese, dove vedere la partita di domani: orario e tv
- 10:48 Club ranking Uefa, l'Inter resta sul podio: davanti ai nerazzurri solo due corazzate
- 10:34 TS - San Siro, caccia ai finanziamenti oltreoceano. Ma c'è un'altra priorità
- 10:20 Season Ranking, guida il Portogallo davanti a Inghilterra e Danimarca. Italia ottava
- 10:06 Zaniolo: "Tanti sbagli in carriera, ma sono maturato. E se tornassi indietro..."
- 09:52 Scavuzzo (vicesindaca Milano): "Due stadi a San Siro? Idea che crea confusione. Sarà importante..."
- 09:38 TS - Frattesi, meno minuti che con Inzaghi. Titolare con la Cremonese? Solo in un caso
- 09:24 Bianchetti: "A San Siro per chiudere un cerchio. La Next Gen? Stagione indimenticabile perché..."
- 09:10 GdS - Non solo l'attacco: l'Inter segna con tutti i reparti. Il dato parla chiaro
- 08:56 CdS - Verso la Cremonese: Akanji, Carlos Augusto, Barella e Mkhitaryan dal 1'. La probabile formazione
- 08:42 GdS - Carlos Augusto impressiona Ancelotti e merita la chiamata in nazionale: il brasiliano ha beneficiato dell'arrivo di Chivu
- 08:28 CdS - Esposito o Bonny con Lautaro: la "macchina della verità". Thuram punta il Napoli
- 08:14 GdS - Dalla Champions al campionato: Chivu ha bisogno di vincere i big match
- 08:00 GdS - Chivu punta sull'alternanza Bonny-Esposito al fianco di Lautaro: la probabile formazione
- 00:00 Il test perfetto per la società
Giovedì 02 ott
- 23:50 L'asse Dimarco-Dumfries, l'Inter torna a volare sulle fasce: numeri super per le due frecce di Chivu
- 23:35 Barella ritrova la Cremonese, l'ultima volta gol e assist a San Siro: ora insegue il record di Pellegrini e Calhanoglu
- 23:20 Non solo calcio, Mkhitaryan scrive la sua autobiografia: 'La mia vita sempre al centro' il 7 ottobre in libreria
- 22:59 La Fiorentina fa festa: Piccoli e Ndour regalano i tre punti a Pioli. Tutti i risultati di Europa e Conference League
- 22:43 Accardi scettico sull'Inter: "Non mi dà l'idea di potersi giocare lo scudetto, non mi entusiasma"
- 22:28 Inter e Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro...
- 22:13 Roma, dopo la sosta c'è l'Inter. Gasperini aggiorna sule condizioni di Dybala: "Non si è ancora allenato con la squadra"
- 21:58 Il Consiglio Comunale dà l'ok alla vendita di San Siro a Inter e Milan: il testo ufficiale dei sette emendamenti
- 21:44 INTER 24/7 sbarca su Rakuten TV in tutta Europa. La piattaforma di streaming esulta: "Siamo entusiasti"
- 21:29 In attesa della Fiorentina, un solo pari sui campi di Conference League del pomeriggio. Tutti i risultati
- 21:14 Archiviata la vittoria contro lo Slavia, l'Inter torna in Serie A e ospita la Cremonese: dove vedere il match in TV
- 20:59 Europa League, sorriso a metà per il Bologna che fa 1-1 col Friburgo. Pomeriggio da dimenticare per la Roma
- 20:45 Riva (Ass. allo Sport): "Compiuto un passo storico per Milano. Ottimisti per Euro 2032". Poi risponde a La Russa
- 20:30 "San Siro, dal 2019 nessuna proposta oltre al progetto di Inter e Milan". Cosa emerge dai documenti del Comune
- 20:15 Csiszár: "Fin qui fatte ottime partite, ma possiamo ancora crescere. Finalmente torniamo in Serie A"
- 20:00 Sassuolo, ko in trasferta con l'Inter e non solo. Grosso: "È un dato che vogliamo cambiare il prima possibile"
- 19:45 Joao Pedro ammette: "Sabato scorso ho visto Cagliari-Inter e mi è venuta nostalgia della Sardegna"
- 19:30 San Siro e non solo, Rossella Sensi e lo stadio di proprietà per i club di calcio: "Oggi è diventato fondamentale"
- 19:15 Caso plusvalenze, rinviata al 6 novembre l'udienza preliminare di De Laurentiis
- 19:00 Rivivi la diretta! RENDIMENTO, condizione FISICA e tenuta MENTALE: ecco gli EFFETTI della GESTIONE CHIVU
- 18:38 Roma, Massara: "Rientro di Dybala già a Firenze o con l'Inter? Sta recuperando bene. Domani..."