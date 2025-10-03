La Thu-La è una garanzia, Bonny ed Esposito hanno già dato risposte positive come alternative, ma non c'è solo l'attacco a rendere sotto porta in questo primo scorcio di stagione.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, infatti, il dato è chiaro: sulle 12 reti realizzate dall’Inter di Chivu in questa Serie A (miglior attacco del campionato), c’è la firma di 8 marcatori diversi. "Oltre ai quattro attaccanti (Thuram ha firmato 3 gol, Lautaro 2, Bonny e Esposito uno ciascuno) hanno segnato anche Calhanoglu (2 gol) e poi Dumfries, Bastoni e Dimarco (tutti una rete). Il bilancio è completato dall’autorete di Muharemovic nel 2-1 al Sassuolo. Nel nostro campionato solo Juventus e Napoli hanno mandato a segno lo stesso numero di giocatori dell’Inter", si legge.