Ogni tentativo di strappare notizie sulla formazione che schiererà domani contro la Cremonese sono andati a vuoto. Cristian Chivu come al solito non ha voluto sbilanciarsi e ha spiegato anche il motivo, rivelando quando i giocatori dell'Inter finora hanno scoperto l'undici titolare: "Non ho niente da nascondere. I giocatori devono sentirsi responsabili, io non ho regole per dire la formazione. Mischio sempre le cose in allenamento per farli sentire importanti. Magari qualcuno era incazzato pensando di non giocare, io lo voglio così. Nessuno deve sentirsi a suo agio, a volte la formazione la dico il giorno prima, a volte la mattina. Finora l'ho detta tre ore prima della partita".