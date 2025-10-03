Non poteva di certo mancare Hakan Calhanoglu nella lista dei convocati di Vincenzo Montella per il doppio impegno della Turchia contro la Bulgaria in trasferta l'11 ottobre e la Georgia in casa a Kocaeli il 14 ottobre, entrambe partite valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Di seguito la lista completa in cui figurano altri due 'italiani':

Portieri: Altay Bayindir (Manchester United), Berke Ozer (Lille), Mert Gunok (Besiktas), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Difensori: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Müldür (Fenerbahce), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal Saudi), Zeki Çelik (AS Roma)

Centrocampisti: Atakan Karazor (VfB Stoccarda), Hakan Calhanoglu (FC Internazionale Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Orkun Kökçü (Besiktas) Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Attaccanti: Arda Guler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzu (Eintracht Francoforte), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray).

