In vista del doppio impegno amichevole contro i pari età della Scozia, previsto venerdì 10 ottobre (ore 16.30) allo stadio ‘Antonio Molinari’ di Campobasso e lunedì 13 ottobre (ore 11) allo stadio ‘Mario Lancellotta’ di Isernia, il CT dell'Italia U19 Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007. Di seguito la lista, in cui sono presenti due nerazzurri:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Marco Leandri (Atalanta), Emanuele Lulli (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Martino Odero (Genoa), Niccolò Rizzo (Juventus), Nicolas Trabucchi (Parma);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Grasshopper), Elia Plicco (Parma);

Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Antonio Stefano Merola (Juventus).