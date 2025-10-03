Glenn Micallef, commissario dell’Unione Europea per equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport è tornato a scagliarsi contro le possibili decisioni di Liga spagnola e Serie A di far giocare Villarreal-Barcellona a Miami a dicembre e Milan-Como a Perth (Australia) a febbraio. "La mia posizione è chiara: le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa. Giocare partite di campionato fuori dall’Europa è un tradimento delle comunità locali e dei tifosi ai quali questi club devono gran parte dei loro successi. Per i nostri cittadini non si tratta solo di una competizione, ma di comunità, amicizia, famiglia", le parole riportate da The Athletic.

Micallef prosegue poi nella sua critica: "Portare queste competizioni fuori dall’Europa è un sintomo di problemi molto più ampi legati alla sostenibilità nel calcio. Un calendario di partite sovraccarico, con nuove competizioni che competono anche con i campionati nazionali, significa che i ricavi nell’ecosistema devono essere spinti ancora più al limite. Le professioni non regolamentate nello sport hanno molti effetti inflazionistici. Il pricing dinamico è un altro caso in cui i tifosi sono penalizzati. Dovrebbe esserci una discussione onesta sulle cause più ampie di questi problemi, invece di guardare a portare le partite nazionali fuori dall’Europa. Nel nostro modello di sport in Europa, queste sono decisioni che spettano al movimento sportivo, ma allo stesso tempo abbiamo il dovere di parlare di questioni così importanti per i nostri cittadini e per le nostre comunità locali. Il modo in cui queste decisioni sulle competizioni sportive sono state prese senza consultare le parti interessate, come i rappresentanti degli atleti o i gruppi di tifosi, dimostra quanto sia debole il sistema di governance nello sport. Per il settore del calcio, questo è il primo vero test dopo il caso della Superlega".