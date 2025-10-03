Il supercomputer Opta ha parlato nuovamente dopo la fine della seconda giornata della League Phase di Champions League: l'Arsenal di Mikel Arteta è in testa alla Champions League 2025/26, superando Liverpool e PSG. I Gunners hannio una probabilità del 18,1% di sollevare il trofeo. Il Liverpool, battuto a sorpresa dal Galatasaray a Istanbul, è al secondo posto con il 14,7%, mentre il PSG, campione della scorsa stagione e vittorioso nella partita del Lluis Companys contro il Barcellona, rimane vicino con il 13,96%.

Grazie alle due vittorie nelle prime due giornate, l'Inter si attesta all'ottavo posto in classifica: per i nerazzurri c'è il 3,40% di alzare la coppa sotto il cielo di Budapest, e il 7,81% di arrivare nuovamente all'atto finale della competizione.