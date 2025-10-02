La Cremonese si avvicina alla difficile trasferta di sabato a San Siro contro l’Inter con qualche incertezza legata al portiere. Emil Audero, fermatosi nel riscaldamento della sfida con il Como per un problema muscolare, continua a seguire un lavoro differenziato: il recupero procede, ma al momento appare favorito Marco Silvestri come titolare tra i pali.

Notizie più confortanti arrivano dall’attacco, con Jamie Vardy in crescita sul piano fisico. L’attaccante inglese potrebbe trovare spazio a gara in corso contro i nerazzurri, aumentando le soluzioni offensive a disposizione di mister Nicola.

A centrocampo, invece, la squadra potrà contare su Payero e Sarmiento, elementi pronti a dare equilibrio e sostanza in una partita che si preannuncia complicata. L’unica assenza certa è quella di Collocolo, reduce da un intervento per una problematica muscolare che lo terrà lontano dal campo ancora a lungo.