Dopo un agosto da sogno, grazie alle vittorie su Milan e Sassuolo, e un settembre fatto di tre pareggi preziosi, per la Cremonese domani a San Siro iniziano gli impegni di ottobre, un mese che storicamente fa sorridere il suo tecnico Davide Nicola. Guardando le statistiche, l'allenatore piemontese in carriera ha una media di 1,44 punti a partita, con bilancio di 18 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte in 45 partite disputate.