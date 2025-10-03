Il presidente del Senato Ignazio La Russa, ai microfoni di TMW, ha parlato della sua idea per il futuro di San Siro in vista dell'addio di Inter e Milan, pronti tra qualche anno a cambiare casa.

"Innanzitutto ci sono altre squadre a Milano che giocano a calcio, l'Alcione, il calcio femminile, l'Under 23 dell'Inter, che va a giocare a Monza, il Milan Futuro va a giocare a Solbiate. Poi ci sono i concerti e con un minimo di ristrutturazione non così imponente addirittura potrebbe essere utilizzato anche tutto l'anno".