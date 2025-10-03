Fulvio Collovati parla a La Stampa dei problemi difensivi della Juventus, ma fa un discorso più in generale rispetto alla tendenza degli ultimi anni. "Io non sono un allenatore e parlo solo da osservatore esterno, basandomi sulla mia esperienza diretta - afferma -. E dico che almeno su palla inattiva questa moda della zona sta facendo tanti danni. Se si tornasse a difendere come una volta almeno in queste situazioni, sarebbe meglio. Ognuno si prende un uomo e si assume le responsabilità della marcatura".