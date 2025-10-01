Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, l'allenatore della Cremonese, Davide Nicola ha parlato della scelta di sposare il progetto dei grigiorossi, prossimi avversari dell'Inter in campionato: "Ho scelto la Cremonese perché il progetto mi fa sperare di poter ottenere risultati che non si vedono da anni qui a Cremona. Il grande entusiasmo che avevano, l'obiettivo umile ma importante che si sono posti, come me lo hanno raccontato, la disponibilità che hanno avuto nel volermi: questo mi ha fatto provare gratitudine e soprattutto mi ha fatto sognare che si possa cercare di raggiungere qualcosa che sono anni che non succede qua".

Sugli obiettivi:

"Voglio vedere passione e consapevolezza per quello che dobbiamo fare, ma anche tanto entusiasmo. È uno sport straordinario, facciamo un lavoro che amiamo fin da bambini e se non sapessimo chi rappresentiamo, avrebbe tutto poco valore. Dobbiamo avere questo senso di responsabilità".

La lotta salvezza:

"Bravi i ragazzi a lavorare in questo inizio di campionato, in un momento in cui non tutte le squadre sono al massimo della loro espressione. Ci aiuta dal punto di vista emotivo e di entusiasmo, noi dobbiamo crescere alla nostra massima espressione possibile senza essere schiavizzati dai risultati. Gli alti e bassi ci saranno, ma conta credere in quello che si sta facendo, col giusto equilibrio emotivo".