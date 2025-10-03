Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, ha reso noti i nomi dei giocatori convocati in previsione delle gare con Malta e Finlandia valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 (giovedì 9 e domenica 12 ottobre). Nella lista composta da 24 nomi compaiono regolarmente gli interisti Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.