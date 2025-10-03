Doppia amichevole negli Stati Uniti per la Nazionale argentina di Lionel Scaloni, impegnata nei test contro Venezuela e Porto Rico rispettivamente a Miami e Chicago, nelle notti tra il 10 e l'11 ottobre e del 13 e 14 ottobre. Il CT ha reso noti i suoi convocati: presente regolarmente Lautaro Martinez, che quindi dovrà affrontare nuovamente una trasvolata oceanica per tornare a disposizione di Cristian Chivu a ridosso della partita contro la Roma. 

Sezione: Focus / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 18:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
