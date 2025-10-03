Doppia amichevole negli Stati Uniti per la Nazionale argentina di Lionel Scaloni, impegnata nei test contro Venezuela e Porto Rico rispettivamente a Miami e Chicago, nelle notti tra il 10 e l'11 ottobre e del 13 e 14 ottobre. Il CT ha reso noti i suoi convocati: presente regolarmente Lautaro Martinez, che quindi dovrà affrontare nuovamente una trasvolata oceanica per tornare a disposizione di Cristian Chivu a ridosso della partita contro la Roma.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025