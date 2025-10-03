Jan Urban, commissario tecnico della nazionale polacca, ha annunciato l'elenco dei giocatori convocati per il ritiro di ottobre in preparazione della gara amichevole contro la Nuova Zelanda e di quella valida per le qualificazioni ai Mondiale 2026 che metterà Lewandowski e compagni di fronte alla Lituania. In lista, come da copione, c'è anche Piotr Zielinski, reduce dalla prima partita da titolare con l'Inter nel match di Champions League vinto a spese dello Slavia Praga. 

Sezione: News / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 13:54
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print