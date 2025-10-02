Per un po' mancherà il sorrisone di Marcus. Ma per quanto tempo Chivu dovrà fare a meno di Thuram? Questa è la domanda che tutti i tifosi interisti si sono posti dopo il comunicato di ieri che ha specificato "risentimento muscolare" per quanto riguarda il problema accusato dal francese alla coscia sinistra intorno all'ora di gioco nel match con lo Slavia Praga.

La zona interessata è quella del bicipite femorale e - secondo la Gazzetta - Thuram, nella peggiore delle ipotesi, rientrerà con il Napoli. "Il francese ha un’ottima fibra muscolare e una certa velocità a recuperare da questo genere di infortuni, dote già riscontrata dai dottori nerazzurri nell’ultimo biennio - si legge -. Marcus verrà riesaminato un’altra volta, a distanza di 6-7 giorni dal trauma, dopo gli esami tenuti ieri all’Humanitas di Rozzano: solo allora si potrà dare un orizzonte definitivo sul rientro, ma il figlio di Lilian potrebbe ragionevolmente saltare tre partite (Cremonese, Roma e Union Saint-Gilloise) più un paio di sfide con la nazionale francese".

Thuram se ne starà quindi alla Pinetina durante la sosta, provando a recuperare il prima possibile. "Servirà, comunque, un miracolo per esserci già al rientro dopo la pausa per le nazionali, nella partita dell’Olimpico contro la Roma di Gasp del 18 ottobre: l’eventualità non è da escludere del tutto, proprio per la struttura muscolare dell’attaccante 28enne, ma è da considerarsi molto residuale - specifica la rosea -. Esiste il rischio di fare danni nel tentativo affannoso di affrettare i tempi ed è considerato non necessario al momento".

