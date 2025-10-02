"Finalmente stiamo per ricominciare, credo che la squadra sia molto eccitata perché stiamo già lavorando da tanto tempo, dalla pre-season. Siamo felici di ricominciare e siamo pronte" ha detto la capitana dell'Inter Women, Henrietta Csiszár a due giorni dal fischio d'inizio della Serie A Femminile che partirà proprio con Inter-Ternana alle 12.30 di sabato prossimo. Per l'occasione, la calciatrice ungherese ha presentato la sfida a Inter TV.



Rispetto a quello che avete fatto in queste settimane, quanto può ancora crescere la squadra?

"Possiamo ancora crescere molto, abbiamo giocato ottime partite in Europa quanto in Women Cup, eravamo deluse per non essere riuscite a conquistare la finale e adesso il nostro grande obiettivo è il campionato. Penseremo alle gara una per una".

Quinta stagione all’Inter da capitano. Che ricordi hai guardandoti indietro?

"Tanti, tanti ricordi. Ovviamente non posso dirli tutti perché sono tanti, ma sono felice di essere qui ancora una volta e non vedo l’ora di ricominciare".

Sulla Ternana:

Ci aspettiamo una gara intensa, la Ternana arriva dalla Serie B quindi saranno motivate e cercheranno di crearci difficoltà. Dobbiamo essere pronte fisicamente e mentalmente per ogni aspetto della partita, essere concentrate e dare il massimo".