L'Inter segna tanto, ma finora il contributo del centrocampo in zona gol è limitato alla doppietta di Hakan Calhanoglu a Torino contro la Juventus. Una statistica che non preoccupa Cristian Chivu, per il quale, come ammesso in conferenza stampa oggi ad Appiano Gentile, contano di più altri aspetti: "Io mi aspetto che la squadra vinca, che entri in campo con mentalità e motivazione: vogliamo essere la nostra miglior versione. Non dimentichiamoci del fatto che la squadra deve divertirsi e deve avere il piacere di giocare. A me non importa chi segna, ma chi fa l'assist o si sacrifica. A me interessa quando si alza l'asticella per fare risultato".