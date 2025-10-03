L'ottimo inizio di stagione con la maglia del Bruges vale ad Aleksandar Stankovic la prima convocazione con la Nazionale maggiore serba. Il commissario tecnico Dragan Stojković ha inserito il centrocampista scuola Inter nella lista dei giocatori selezionati per le sfide contro Albania e Andorra, valide per il gruppo K di qualificazione al Mondiale 2026. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 13:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print