L'Inter segue con interesse il Club Brugge. Per verificare la crescita di Stankovic, ovviamente. Ma non solo.

Come riferisce oggi Tuttosport, infatti, un osservatore nerazzurro era presente sugli spalti del Gewiss Stadium martedì sera per assistere al match tra l'Atalanta e i belgi. Nel mirino dello 007 interista due giocatori: il figlio di Dejan e Ordoñez, centrale ecuadoriano che da tempo piace dalle parti di Appiano Gentile.

"Il figlio d’arte anche in Belgio si è subito ritagliato un ruolo da protagonista dopo l’ottima annata vissuta in Svizzera al Lucerna. Tanto che più di un club di Bundesliga ha già messo gli occhi addosso al centrocampista classe 2005 - si legge -. Per la serie: giovani talenti crescono e appaiono pronti a spiccare il volo. L’Inter su di lui vanta ancora l’opzione di riacquisto valida fino al 2027 e così strutturata: a luglio 2026 bisogna sborsare 23 milioni per riportare il regista all’ovile; mentre nella stagione successiva ne serviranno addirittura 25. Cifre elevate ma tutto sommato congrue rispetto all’investimento fatto ad agosto dalla formazione belga, che ha speso 10 milioni per accaparrarselo, lasciando all’Inter anche il 12% il primo anno e il 15% per il secondo anno sull’eventuale rivendita. Insomma, comunque vada dalle parti di viale della Liberazione ci guadagneranno. O economicamente incamerando altri milioncini o dal punto di vista tecnico, riprendendosi il gioiellino nato a Milano proprio quando papà Dejan giocava nella Beneamata. La sensazione, infatti, è che quella di Bruges sia solo una tappa di passaggio per il talento serbo (il ct Dragan Stojkovic appare tentato dal chiamarlo in nazionale maggiore dopo le ottime prove fornite con l’Under 21). Ecco perché Ausilio e Baccin continuano a tenerlo d’occhio in chiave futura. Meglio non perderlo di vista, soprattutto alla luce del brillante avvio di stagione disputato. Anche perché tra 20 mesi andrà in scadenza Hakan Calhanoglu e - salvo rinnovi contrattuali al momento non in agenda - il turco andrà in qualche modo sostituto".

Come detto, poi, nel mirino c'è anche Ordoñez, il classe 2004 che da mesi è sul taccuino di Ausilio. "Strapparlo a fine stagione al Bruges (lo valuta già intorno ai 30 milioni), però, appare tutt’altro che semplice. Quella belga, infatti, resta una bottega molto cara", scrive TS.