Presentatosi in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro l'Inter, Martin Payero, centrocampista della Cremonese, parla di sé, della scelta di lasciare l'Udinese e dell'avvio di campionato molto positivo dei grigiorossi: "Non è stata una decisione complicata: sia il club che l’allenatore hanno mostrato grande interesse nei miei confronti. Ho percepito subito fiducia e ho pensato che fosse la scelta giusta per la mia carriera. Sono felice di essere qui e voglio rendermi utile. Sono uno che vive ogni giorno con ottimismo, senza guardare troppo avanti. Qui ho trovato la stessa mentalità: lavorare quotidianamente per migliorare. Dobbiamo continuare così”.

Magari già dalla prossima sfida contro i nerazzurri: "Affrontiamo un avversario fortissimo, pieno di giocatori di qualità ed esperienza. Andremo a Milano per dare il massimo”.