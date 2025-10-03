Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, a presentarsi in conferenza stampa in casa Como non è il tecnico Cesc Fabregas ma il direttore sportivo Carlalberto Ludi. Una presenza, come da lui stesso spiegato, decisa vista la squalifica dell'allenatore dei lariani e per far mettere la faccia alla società dopo le polemiche sugli arbitraggi delle ultime settimane.

Dalle parole del dirigente arriva un'accorata difesa di Fabregas: "Non posso commentarlo nel mio ruolo. Io dico però che siamo orgogliosi che Fabregas sia il nostro allenatore. E l'Italia deve considerarsi fortunata che Fabregas alleni in Italia. Non è irrispettoso e non è nemmeno passivo, ma ne vediamo altri in Serie A che sono più conosciuti. Poi la nostra società non è mai andata dietro il retropensiero".