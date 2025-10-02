L’inizio di stagione di Federico Dimarco conferma il suo ruolo chiave nella manovra offensiva dell’Inter. Con 16 occasioni create, è il difensore che ha mandato più volte i compagni al tiro in Serie A. Nei top 5 campionati europei, solo David Raum del Lipsia (17) ha fatto meglio. La sua qualità balistica e la precisione nei cross sono tra le armi più pericolose per i nerazzurri.

Reduce dal gol europeo contro lo Slavia Praga, Denzel Dumfries si conferma invece tra i difensori più incisivi in zona gol a livello continentale. Dal suo arrivo in Italia, solo Hakimi (25) e Frimpong (31) hanno segnato più di lui (24) tra i difensori nei cinque principali campionati europei in tutte le competizioni. La sua capacità di abbinare corsa e concretezza sotto porta offre all’Inter una risorsa preziosa sulle corsie.