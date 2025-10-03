Si intitola 'La mia vita sempre al centro' il libro di Henrikh Mkhitaryan, scritto con il giornalista Alessandro Alciato, che uscirà nelle librerie fisiche e online dal 7 ottobre. "Mi è piaciuto moltissimo, ovviamente si parla di calcio ma anche della mia vita sin da quando ero bambino. Spero che vi piacerà, è un libro particolare, interessante, vi darà lo stimolo per il futuro e per raggiungere i vostri sogni", ha detto il centrocampista dell'Inter sulla propria pagina Instagram.