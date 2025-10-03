L'Inter si conferma 'fabbrica del gol' anche dopo il cambio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. Nelle prime cinque giornate della Serie A 2025-26, infatti, i nerazzurri, che sono il miglior attacco del campionato con 13 reti all'attivo, hanno portato a referto ben otto marcatori diversi, al pari di Napoli e Juventus.