L'Inter si conferma 'fabbrica del gol' anche dopo il cambio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. Nelle prime cinque giornate della Serie A 2025-26, infatti, i nerazzurri, che sono il miglior attacco del campionato con 13 reti all'attivo, hanno portato a referto ben otto marcatori diversi, al pari di Napoli e Juventus.
Sezione: Stats / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 12:30 / Fonte: lega serie A
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
