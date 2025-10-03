L'Inter oggi, con Yann Sommer e Josep Martinez, ha due portieri senza gerarchie. Dei due salvo sorprese a giugno rimarrà solo l'ex Genoa. Il passaggio di consegne, evidenzia Sportmediaset, è stato sancito dalle ultime scelte di Cristian Chivu. L'allenatore ha ricevuto il compito di inserire un po' alla volta Martinez in questa stagione.

Sullo spagnolo il club ha investito circa 15 milioni di euro nell'estate 2024, sperando di aver aggiunto alla rosa l'estremo difensore del futuro. Uno step arrivato forse con un anno di ritardo rispetto alle attese.